2019-09-08T17:56:04+03:00
Политика

«У нас во Франции такого нет»: Международные наблюдатели оценили систему электронного голосования на выборах в Мосгордуму

Некоторые из наблюдателей-иностранцев уже не первый раз аккредитуются на выборы в Москве
Юлия САЛЬНИКОВА
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Выборы в Москве проходят 8 сентябряВыборы в Москве проходят 8 сентябряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выборы в Мосгордуму проходят в единый день голосования 8 сентября. Напомним, москвичам предстоит выбрать из 225 кандидатов. В Москве открыты более 3,6 тыс. избирательных участков для голосования.

Новинкой этих выборов стала возможность голосовать дистанционно прямо со смартфона, для этого была задействована система электронного голосования на основе блокчейна.

Как работает система и что она из себя представляет, выясняли и наблюдатели, которые с самого утра дежурят на наблюдательных участках. Напомним, по традиции, в число наблюдателей вошли в том числе иностранцы.

- Мы посетили три избирательных участка, - рассказала наблюдатель из Франции, юрист Вероника Руэз. - Посмотрели, как проходит голосование через интернет. Во Франции такой системы нет, люди боятся возможности подделок. Но нам показали, как эта система работает. Особенно приятно, что французский специалист давал советы по улучшению этой системы.

Некоторые из международных наблюдателей находятся в этом статусе уже не в первый раз. Например, наблюдатель из Италии Альберто Бьянко участвовал в 2018 году в выборах мэра Москвы:

- Я остался доволен тем, как проходит избирательный процесс, - сообщил журналистам международный эксперт.- Меня удивило, как изменились КОИБы. И система голосования через интернет очень прогрессивная. Все очень серьёзно организовано, безопасность, наблюдение, камеры.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова также высоко оценила работу наблюдателей на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва:

- Наблюдение за выборами очень важно для того, чтобы выборы проходили законно, для того, чтобы у граждан было доверие к выборам.

Международные наблюдатели будут находиться в Общественном штабе до момента объявления итогов голосования. Если у них возникнут замечания, то они обратятся в ЦИК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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