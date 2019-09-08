2019-09-08T22:53:17+03:00
Политика

На выборах в Мосгордуму не отмечено ни одного нарушения

Голосование прошло без жалоб на работу избирательных участков
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На выборах в Московскую городскую думу 8 сентября не было зафиксировано ни одного серьезного нарушения. Как сообщил журналистам руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, ни одной жалобы или замечания на работу избирательных участков не поступило.

- Я бы сказал так - не вижу таких нарушений, которые привели бы к искажению волеизъявления избирателей, тех 20%, которые пришли на участки. Такого нарушения, чтобы «ах!», мы не видим. Во всяком случае, мы пока не знаем, пока таких жалоб нет, - рассказал Алексей Венедиктов.

По его словам, во время голосования не было ни одного удаления с избирательных участков. В целом выборы в Мосгордуму Венедиктов оценивает на «твердую четверку».

- Обращаю вообще внимание на ноль удалений. Ни одного наблюдателя, ни одного представителя СМИ, ни одного члена комиссии и ни одного избирателя, которые приходили радостные по случаю Дня города - никаких удалений. Вообще ноль - это самое главное, о чем можно говорить, - подчеркнул зампред Общественной палаты. - Я думаю, в этой части, в голосовании и подсчете выборы прошли на крепкую четверку.

Без нарушений прошло и электронное голосование, которое проводилось в трех избирательных округах столицы. Как сообщил ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, жалоб и замечаний на работу цифровых избирательных участковне зафиксировано.

- Ни одной жалобы, ни одного замечания на работу участков не было, - отметил Горбунов.

В единый день голосования в Москве работали более 3600 избирательных участков. Список претендентов на депутатские кресла в Мосгордуме включал 225 человек. Из них москвичи выбирали 45 депутатов. Впервые в России проводился эксперимент с электронным голосованием: жители трех избирательных округов по своему выбору могли отдать свой голос как на избирательных участках, так и онлайн.

За работой избирательных участков следили свыше 4500 наблюдателей от Общественной палаты города. За выборами в Мосгордуму наблюдали и иностранные эксперты: за ходом голосования следили международные наблюдатели из 50 стран мира.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«У нас во Франции такого нет»: Международные наблюдатели оценили систему электронного голосования на выборах в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан прийти на выборы
Венедиктов: На 12 часов явка по электронному голосованию составляет 45%
В СПЧ назвали ложными две трети данных «Голоса» о нарушениях на выборах
Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы
Пожар в московском бассейне училища олимпийского резерва потушен
Глава МГИК: Явка на выборах в Москве к 10 утра составила 2%
Венедиктов: Явка на электронное голосование в Мосгордуму на 10 утра составила почти 40%
Патриарх проголосовал на выборах в Мосгордуму
Голосование через смартфон и две тысячи участков с КОИБ: Москва готова к проведению выборов в гордуму
Собянин: Москва готова к выборам в городской парламент
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
«С удовольствием пойду и проголосую»: Василий Лановой ещё раз призвал своих сторонников на выборы в Москве
Департамент образования разъяснил идею ограничить прием в школы детей без прививок
В Москве подросток сломал шею, играя в лазертаг
Олег Белозеров: Беспилотные "Ласточки" запустим на МЦК с 2021 года
В Домодедово задержали пассажирку с природными кристаллами на 8 млн рублей
Москвичам пообещали теплую погоду до конца следующей недели
В Москве создан онлайн-реестр детских прививок
Названы места в Москве, которые чаще всего снимают в кино
В Ландшафтном парке ВДНХ появилась воздушная экотропа
Проект строительства Юго-Восточной хорды направлен на дополнительную экологическую экспертизу
Столичные профсоюзы через смс позвали москвичей на выборы
В Москве стартовала программа Urban.Tech Moscow
В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря: под завалами остались люди
Более 12 тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в Мосгордуму