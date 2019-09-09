2019-09-09T07:08:42+03:00
Общество

Погода в Москве на 9 сентября 2019 года: +24, немного облачно

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 9 сентября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице держится отличная погодаВ столице держится отличная погодаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 9 сентября 2019 года будет теплой. Температура воздуха днем поднимется до +22..+24 градусов. Возможна небольшая облачность, но осадков не ожидается.

Направление ветра будет постоянно меняться, при этом скорость воздушных потоков окажется в пределах 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 758 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы.

Согласно данным Гидрометцентра России, такая теплая и сухая погода сохранится как минимум до пятницы. В четверг столбики термометров поднимутся аж до +26, а дальше ожидается небольшой дождь.

Сайт kp.ru писал, что минувшая неделя также была довольно теплой. Пару раз прошли небольшие кратковременные дожди, но большую часть времени небо было ясным, а земля сухой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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