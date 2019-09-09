Музейная неделя пройдет в Москве с 9 по 15 сентября

9 Сент. 12:34 2019-09-09T12:34:12+03:00

В эти дни можно будет бесплатно посетить городские выставки и экспозиции

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В понедельник, 9 сентября, в Москве стартовала шестая музейная неделя. Она продлится до 15 сентября. В этот период многие выставки в городе можно будет посетить совершенно бесплатно.

Программа «Московская музейная неделя» поможет жителям и гостям города выбрать самые интересные мероприятия и посетить их бесплатно. Так, в понедельник посетителей ждут на выставке «Как мы спасали челюскинцев» в Музее героев Советского Союза и России. Во вторник, 10 сентября, выставке Ильмиры Болотян «Нематериальный труд» в Музее современного искусства и на выставке Алексея Булдакова «Каскадеры» в Музее Вадима Сидура.

Кроме того на этой неделе все желающие смогут бесплатно попасть в музей-заповедник «Царицыно», в усадьбы Кусково, Люблино, в музей-заповедник «Коломенское», передает РИАМО.

В конце недели, 15 сентября, бесплатно будут работать выставки посвященных классической литературе. В том числе посетить можно будет выставку «Мертвые души» Михаила Булгакова» в «Новом крыле» Дома Гоголя, а также экспозицию «Многоликая Ася»: личность, судьба и творчество Анастасии Цветаевой» в Доме-музее Марины Цветаевой, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU