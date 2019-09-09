В среду идем бесплатно в «Царицыно», а в четверг - в Дарвиновский музей

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-09T13:58:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 сентября, в столице началась очередная «Московская музейная неделя». По этой акции желающие могут попасть без билета в музеи и выставочные залы, подведомственные городскому департаменту культуры. Это правило действует каждую третью неделю месяца. В разные дни с 9 по 15 сентября можно приходить в разные музеи. Всего в акции участвуют более 40 площадок (полный список).

Например, во вторник, 10 сентября, открыт свободный вход на экспозицию в Музее современного искусства (Гоголевский б-р, д. 10/1). В среду, 11 сентября - на выставки в музее-заповеднике «Царицыно» (ул. Дольская, д. 1). А в четверг, 12 сентября, - в Дарвиновский музей (ул. Вавилова, д. 57).

Раньше для такого культпохода музеи выделяли каждое третье воскресенье месяца. Теперь можно гулять по выставкам каждый день в течение одной конкретной недели каждого месяца. Это расписание будет действовать до конца года. Кстати, сейчас так же можно сходить свободно на экспозицию в каждое третье воскресенье месяца, но не во все музеи, а в определенные, по расписанию воскресенья (список - на сайте мэра Москвы mos.ru в разделе «Проекты города» в рубрике «Музеи Москвы»).

ИСТОЧНИК KP.RU