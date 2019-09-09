В Москве у безработного угнали иномарку за 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-09T14:15:09+03:00

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В Москве неизвестный похитил у неработающего мужчины иномарку стоимостью около пяти миллионов рублей. Машина бал припаркована на юге города, у дома на проспекте Вернадского, Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Владелец машины сам обратился в полицию. 44-летний мужчина рассказал, что оставил свой автомобиль BMW около дома 4 сентября. А 8 сентября машину уже не было на месте.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 21:00 4 сентября до 12:00 8 сентября с неохраняемой парковки неизвестный совершил кражу автомобиля BMW Х5. Материальный ущерб составил около 5 миллионов рублей», - цитирует представителя пресс-службы РИАМО.

Добавим, что аналогичный случай произошел в Новой Москве. Здесь неработающий мужчина обратился в полицию и сообщил, что неизвестный угнал его машину, которая была припаркована на улице Никитина в городе Московский. Стоимость ущерба оценивается в 4 миллиона рублей, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU