Школьники задержали педофила, жертвами которого стали три девочки в Подмосковье

СЕГОДНЯ 17:36 2019-09-09T17:36:01+03:00

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В подмосковном Подольске четверо восьмиклассников задержали мужчину, который показывал свою обнаженную фотографию школьницам. 36-летний мужчина из Таджикистана пугал местных детей с 3 сентября, и школьники сами решили поймать его.

Так, 3 сентября появилась информация, что мужчина азиатской внешности бродил с расстегнутой ширинкой возле лицея и наблюдал за школьницами. А 5 сентября его жертвами стали семиклассницы из другой школы. Мужчина подошел к девочкам и показал телефон, на экране которого была его фотография без одежды. Мужчина спросил, считают ли школьницы его красивым. Те ответили "нет" и бросились бежать.

Мужчина последовал за девочками и даже зашел вслед за ними в школьный двор. Однако школьницы уже успели обратиться за помощью к друзьям, и молодые люди отважно отправились навстречу педофилу. Ребята загнали его на второй этаж близлежащего здания и удерживали до прибытия полиции.

В отделении полиции задержанный спокойно признал свою вину и сообщил, что очень сожалеет, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU