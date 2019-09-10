В Москве может появиться еще три канатные дороги

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-10T12:14:58+03:00

В Москве могут открыть еще три канатные дороги Фото: Алиса ТИТКО

Одна из них сделает более доступным парк «Остров мечты»

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Москомархитектура прорабатывает трассировку трех канатных дорог в нескольких районах столицы. В настоящее время эксперты обсуждают возможные маршруты. Об этом сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.

«В настоящее время Москомархитектура рассматривает предложения департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры по трем направлениям: первое – автовокзал «Южные ворота» - станция метро «Алма-Атинская» - Капотня, второе – станция метро «Нагатинская» - набережная Марка Шагала и третье – парк развлечений «Остров мечты» - Бобровый остров – станция метро «Нагатинский затон», - цитирует Княжевскую РИАМО.

Она добавила, что канатная дорога около развлекательного парка «Остров сокровищ» пройдет над Москвой-рекой и будет интегрирована с городским транспортом. Планируется, что эта возможность сделает посещение парка более удобным.

Остальные две «канатки» предназначены будут сократить время в пути для жителей отдаленных районов, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU