Москва вошла в топ-10 самых популярных городов для путешествий в осенние выходные

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-10T14:49:52+03:00

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Москва вошла в список самых популярных направлений для осенних путешествий. Столица расположилась на четвертом месте рейтинга, уступив место приморским городам и Санкт-Петербургу.

На первой строчке рейтинга оказалась Ялта. Средняя стоимость уикенда здесь в сентябре составляет чуть больше двух тысяч. Как правило, россияне бронируют номера на две ночи.

На втором месте расположился еще один курортный город — Севастополь. А замыкает тройку лидеров культурная столица — Санкт-Петербург.

На почетном пятом месте по популярности у российских путешественников оказалась Казань. Кроме того в список приоритетных направлений на осенние выходные вошли Краснодар, Кисловодск, Осташков, Зеленоградск и подмосковный Серпухов. Рейтинг был составлен порталом по бронированию путешествий на основе купленных туров в период с 1 сентября по 31 октября, пишет интернет издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU