Родители в Москве будут получать уведомления о необходимых детям прививках

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-10T14:51:37+03:00

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В Москве появился онлайн-реестр прививок: в него занесена информация о более чем 1,9 млн детей. Благодаря электронной базе данных медики теперь могут наблюдать за общей ситуацией с вакцинацией в столице и оперативно принимать меры. Планируется, что родители будут получать напоминания о необходимости сделать свои детям профилактические прививки. Рассылка будет производиться по электронной почте и с помощью СМС-сообщений. Об этом журналистам рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

Москва первой среди остальных регионов России создала единую электронную базу данных всех прививок: в ней содержится 150 наименований вакцин, которые зарегистрированы в России.

- Со 2 сентября все данные о профилактических прививках детей поступают в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения. - Теперь у нас есть достоверная, прозрачная информационная система, которая наглядно показывает ситуацию с проведением прививок детям и риски возникновения инфекций в школьных и дошкольных группах.

Онлайн-реестр прививок позволил врачам установить: родители почти 9% московских детей полностью или частично отказываются от прививок без медицинских оснований.

- Это значит, что около 170 тысяч малышей оказываются беззащитными перед инфекциями, от которых в столице есть полный объем вакцин, - подчеркивает руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

У каждого ребенка появился электронный паспорт прививок: он помогает врачам получать информацию о его вакцинации в онлайн-режиме. Теперь столичные медики смогут планировать, сколько детей и от каких инфекций нужно прививать. Кроме того, электронный паспорт прививок поможет врачам уведомлять родителей о сроках прививок и напоминать о необходимости сделать их.

- Для столичного здравоохранения этот сервис важен еще и тем, что позволяет адресно информировать родителей о необходимости привить ребенка, - рассказали в пресс-службе московского департамента здравоохранения. - Врачи могут вести работу целенаправленно с теми, кто забыл или посчитал прививку необязательной. При этом система сама будет напоминать родителям с помощью SMS и email-рассылки о необходимости отвести ребенка на прививку и о возможных последствиях отказа от нее.

Напомним, 4 сентября в Москве стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Кроме прививочных кабинетов в московских поликлиниках в городе будут дополнительно работать 65 мобильных пунктов вакцинации возле станций метро. Прививку от гриппа также можно будет сделать в павильонах «Здоровая Москва», расположенных в городских парках.