Погода в Москве на 11 сентября 2019 года: тепло и немного облачно
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве на 11 сентября 2019 года
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Погода в Москве на 11 сентября будет теплой и лишь немного облачной. Температура воздуха днем составит +23..+25 градусов, а в ночь на четверг столбики термометров опустятся до +11..+13 градусов. Такие данные приводятся на сайте Гидрометцентра России.
Согласно прогнозу синоптиков, осадков в эту среду не ожидается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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