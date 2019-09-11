2019-09-11T07:11:58+03:00
Общество

Погода в Москве на 11 сентября 2019 года: тепло и немного облачно

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве на 11 сентября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Погода в Москве на 11 сентября будет теплой и лишь немного облачной. Температура воздуха днем составит +23..+25 градусов, а в ночь на четверг столбики термометров опустятся до +11..+13 градусов. Такие данные приводятся на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, осадков в эту среду не ожидается.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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