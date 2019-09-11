В Москве упростили процедуру получения СНИЛС

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-11T13:30:05+03:00

Теперь страховой номер можно получить за один день

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Москвичи получили возможность получать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в день обращения. Теперь эта опция доступна во во всех центрах госуслуг «Мои документы», в то время как раньше услугой можно было воспользоваться только в 22 центрах.

«Теперь получить СНИЛС можно еще быстрее и удобнее. Услуга появилась во всех центрах госуслуг «Мои документы». Страховой номер присваивают заявителю сразу в день обращения. Для этого нужно только иметь при себе паспорт (а детям до 14 лет — свидетельство о рождении)», — цитирует исполняющую обязанности заместителя директора центров госуслуг Москвы по развитию государственных услуг Татьяну Порецкову РИАМО.

Добавим, что СНИЛС можно получить также заместителя директора центров госуслуг Москвы по развитию государственных услуг Татьяна Порецкова или через работодателя при трудоустройстве на работу. Кроме того эта услуга доступна на портале государственных услуг РФ, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU