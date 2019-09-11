В Подмосковье машина сбила двух детей на тротуаре

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-11T14:31:09+03:00

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В подмосковном Ногинске иномарка сбила на тротуаре двух детей. Пострадавшие в аварии подростки были срочно доставлены в больницу.

Сообщается, что дорожное происшествие случилось в поселке Обухов Богородского городского округа у дома номер 2 на улице Московская. За рулем иномарке находилась женщина. По всей видимости она не справилась с управлением и машина на полной скорости врезалась в ограждение, после чего ее развернуло и легковушка вылетела с проезжей части на тротуар.

Шедшие по пешеходной дороге школьники 12 и 13 лет не успели отреагировать и отбежать в сторону и угодили под колеса машины.

«Женщина за рулем белой KIA не справилась с управлением и врезалась в ограждение, а затем наехала на двух несовершеннолетних пешеходов. Скрываться с места аварии не стала», – цитирует сообщение пресс-службы ГУ МВД по Московской области интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сотрудникам полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии. Подробности о состоянии детей не сообщаются, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU