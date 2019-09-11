2019-09-11T18:15:56+03:00
Общество

В роддомах Московской области мамам начали вручать подарочные наборы и свидетельства о рождении

Оформить первые документы на ребенка женщина может, не выходя из палаты
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новинка появилась во всех роддомах ПодмосковьяНовинка появилась во всех роддомах ПодмосковьяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Мамы из Подмосковья смогут оформить первые документы на ребенка, находясь еще в роддоме. Причем не только свидетельство о рождении или полис ОМС, но и справку для получения единовременного пособия, ИНН. Молодые мамы прямо в палате смогут поставить ребенка на очередь в детский сад или оформить документы на материнский капитал.

Комплексная услуга появилась во всех роддомах Московской области и перинатальном центре.

- Кроме того, в роддоме при рождении малыша родителей ждет подарок: набор или денежная выплата в размере 20 тыс. рублей. Московская область стала первым регионом в России, предоставляющим молодым родителям выбор между подарочным набором и денежной выплатой, - рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

В набор входит 50 предметов, включая сезонную одежду на ребенка, аптечку, игрушки. Подарок вручают детям, рожденным с 1 сентября в день выписки. Если семья хочет вместо набора получить деньги, то нужно подать заявление через Госуслуги или МФЦ.

Для тех, кто хочет узнать о подарочном наборе «Я родился в Подмосковье» больше, могут позвонить по Единому call-центру «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03. Звонки бесплатные, операторы принимают вопросы ежедневно с 08.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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