2019-09-11T19:23:41+03:00
Общество

Расписание некоторых поездов Киевского направления изменится до конца сентября

Для них назначены технологические «окна» с 09:00 до 17:00
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Расписание некоторых поездов Киевского направления изменится до конца сентябряРасписание некоторых поездов Киевского направления изменится до конца сентябряФото: Иван МАКЕЕВ
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С 13 по 30 сентября изменится расписание некоторых пригородных электричек Киевского направления Московской железной дороги.

Так, на участке Латышская – Нара временно выведут из расписания всего три пригородных поезда: отправляющаяся в 17:12 электричка НовопеределкиноМосква, ее обратное направление Москва – Новопеределкино, выезжающая с Киевского вокзала в 17:50, и Лесной Городок – Москва на 17:14.

Также, выбирая время поездки, не следует ожидать четырех поездов по маршруту Апрелевка – Нар, из Москвы в 09:53 и 12:48 и со станции Нара – в 13:28 и 14:37.

Изменение расписания временно и продлится лишь до конца сентября, за этот период на участке закончатся ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности поездок москвичей и гостей столицы. На период работ движение поездов будет организовано по соседнему пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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