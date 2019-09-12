Началось благоустройство Парка Победы на Поклонной горе
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе будет благоустроен мемориальный комплекс. Специалисты уже приступили к работам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что в ходе благоустройства будет воссоздан художественный образ парка и оригинальный облик композиции.
«Кроме того, в результате комплексного благоустройства территории будет привлечено дополнительное внимание к памятникам героев Первой мировой войны и памятнику Солдату Первой мировой войны», – цитирует Бирюкова РИАМО.
Зона, где проводятся работы, будет закрыта для посетителей. Ее отделят временным ограждением. Основная часть работ запланирована на межсезонный период, когда туристический поток в парке минимален.
В парке планируется обновить дорожное покрытие, отремонтировать парапеты и ступни лестничных пролетов, передает Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU