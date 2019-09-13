2019-09-13T08:46:14+03:00
Происшествия

В Подмосковье фура снесла пешеходный мост

Конструкция рухнула на проезжую часть, полностью перегородив движение [видео]
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье фура сбора пешеходный мостВ Подмосковье фура сбора пешеходный мост
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В Подмосковье на федеральной трассе А-107 фура снесла пешеходный мост. Наземная конструкция рухнула на дорогу, полностью перегородив движение в обе стороны.

Все случилось в районе города Селятино. Сейчас в ГИБДД уточняют обстоятельства, но, скорее всего, большегруз задел опору моста.

В итоге переход рухнул, придавив автоцистерну. К счастью, обошлось без пострадавших: до воителя грузовика не достало, а пешеходов в момент обрушения поблизости не было.

К месту завала уже прибыла спецтехника, рабочие приступили к разбору обломков конструкции. Планируется, что движение возобновится спустя пару часов, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что на Невском проспекте Петербурга «Камаз» вылете с рыбацкого моста и рухнул вниз. Переправа давно находится в аварийном состоянии.

А в начале сентября во Владивостоке рухнул размытый водой мост. Все произошло в районе бухты Горностай, разрушение едва не утянуло за собой людей на джипе.

Пешеходный мост рухнул и перекрыл подмосковную трассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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