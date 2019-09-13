В Подмосковье фура снесла пешеходный мост
В Подмосковье на федеральной трассе А-107 фура снесла пешеходный мост. Наземная конструкция рухнула на дорогу, полностью перегородив движение в обе стороны.
Все случилось в районе города Селятино. Сейчас в ГИБДД уточняют обстоятельства, но, скорее всего, большегруз задел опору моста.
В итоге переход рухнул, придавив автоцистерну. К счастью, обошлось без пострадавших: до воителя грузовика не достало, а пешеходов в момент обрушения поблизости не было.
К месту завала уже прибыла спецтехника, рабочие приступили к разбору обломков конструкции. Планируется, что движение возобновится спустя пару часов, сообщает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что на Невском проспекте Петербурга «Камаз» вылете с рыбацкого моста и рухнул вниз. Переправа давно находится в аварийном состоянии.
А в начале сентября во Владивостоке рухнул размытый водой мост. Все произошло в районе бухты Горностай, разрушение едва не утянуло за собой людей на джипе.
Пешеходный мост рухнул и перекрыл подмосковную трассу.
ИСТОЧНИК KP.RU