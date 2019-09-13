В Подмосковье уничтожили более тысячи килограмм дикой конопли

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-13T14:02:54+03:00

В Подмосковье нашли и сожгли более тонны конопли Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотни кустов были найдены в Жуковском и Луховцах

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Подмосковная полиция уничтожила несколько сотен дикорастущей конопли в городских округах Жуковский и Луховицы. Наркотическое растение нашли и сожгли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак».

Для начала стражи порядка изъяли несколько кустов и направили растение на экспертизу. В лаборатории удалось выяснить, что растения действительно содержат наркотическое вещество и являются марихуаной. В результате было принято решение уничтожить всю найденную растительность.

«С помощью специальной техники путем скашивания, измельчения и сжигания полицейскими уничтожено более одной тысячи кустов конопли, произрастающих на площади около одного гектара», — цитирует начальника пресс-службы У МВД России по Московской области Татьяну Петрову телеканал «360».

Общий вес травы составил более одной тонны. Скашивать и сжигать ее пришлось в несколько подходов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU