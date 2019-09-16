В Москве неизвестный у станции метро Тимирязевская подстрелил двоих мужчин

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-16T11:39:40+03:00

На станции метро Тимирязевская 16 сентября была перестрелка. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Стрельбу в вестибюле станции метро Тимирязевская в ночь на воскресенье,15 сентября, устроил неизвестный мужчина. Он несколько раз пальнул из травматического пистолета в двоих пассажиров.

- Мужчины 21 и 22 лет с места происшествия были госпитализированы, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

А вот стрелку удалось скрыться. До сих пор его личность установить не удалось.

- Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - пояснили в столичном главке.

По предварительным данным, стрелок и пострадавшие ранее не были знакомы. Причиной для стрельбы стал бытовой конфликт.

- Если вам что-либо известно о личности стрелявшего мужчины, позвоните в полицию по телефону 102, - обратились к москвичам сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU