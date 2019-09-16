В Москве неизвестный у станции метро Тимирязевская подстрелил двоих мужчин
Стрельбу в вестибюле станции метро Тимирязевская в ночь на воскресенье,15 сентября, устроил неизвестный мужчина. Он несколько раз пальнул из травматического пистолета в двоих пассажиров.
- Мужчины 21 и 22 лет с места происшествия были госпитализированы, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.
А вот стрелку удалось скрыться. До сих пор его личность установить не удалось.
- Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - пояснили в столичном главке.
По предварительным данным, стрелок и пострадавшие ранее не были знакомы. Причиной для стрельбы стал бытовой конфликт.
- Если вам что-либо известно о личности стрелявшего мужчины, позвоните в полицию по телефону 102, - обратились к москвичам сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU