Желтый уровень погодной опасности объявлен в 16 российских регионах

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-16T12:54:41+03:00

В столице на этой неделе начнутся заморозки и может пойти первый снег

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В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра продлили «желтый» уровень погодной опасности. Таким образом повышенный уровень опасности будет действовать в столичном регионе до 18 сентября.

Добавим, что помимо сильного ветра в эти дни в городе ожидаются дожди, температура воздуха не превысит 16 градусов. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 12–17 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, первые заморозки в столичный регион придут в столичный регион уже на этой неделе. Более того дождь с вкраплениями мокрого снега может начаться уже в выходные, передает РИАМО.

Помимо этого «желтый» уровень опасности введен еще в нескольких российских регионах. Так, синоптики считают, что сильный ветер придет в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Тамбовскую и Тверскую области, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU