Ежегодный мотофестиваль пройдет в Москве 21 сентября

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-16T13:13:43+03:00

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Ежегодный мотофестиваль, который приурочен к закрытию мотосезона, пройдет в Москве 21 сентября. Байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и обратно на проспект. В конце маршрута участников фестиваля будут ждать шоу, выступления музыкантов и спортсменов.

«У гостей фестиваля будет возможность поближе познакомиться с мотокультурой, освоить азы управления двухколесным транспортом, а также просто послушать живую музыку и хорошо провести время. Это событие станет большим праздником как для участников мотопарада, так и для горожан и туристов», — цитирует руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова РИАМО.

Ожидается, что мотофестиваль в этом году посетят порядка шести тысяч байкеров. Старт проезда запланирован на 11:30, а праздничная программа начнется в полдень. После торжественной части показательные выступления устроят пилотажная группа «Каскад» УГИБДД ГУ МВД России по Москве и команда столичных спасателей, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU