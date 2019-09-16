2019-09-16T14:23:06+03:00
Москва

В Госдуме поддержали появление мусоросжигательных заводов

Подмосковье начинает избавляться от мусора по-новому
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме одобрили строительство мусоросжигательных заводовВ Госдуме одобрили строительство мусоросжигательных заводовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вскоре в Подмосковье появится мусоросжигательный завод, построенный по японским технологиям. В Госдуме назвали этот способ избавления от отходов верным.

«Сегодня реформа по раздельному сбору отходов начинает работать, но работает достаточно медленно. На мой взгляд, это (строительство мусоросжигательных заводов — прим. ред.) один из путей, который бы способствовал созданию ситуации, более благоприятной в Московской области для всего, что касается отходов производства и потребления, бытовых отходов в том числе», — цитирует депутата Госдумы Александра Фокина телеканал «360».

Чиновник добавил, что такой способ избавления от мусора экологически безопасен. Благодаря новым технологиям, позаимствованным у японских коллег, завод будет работать эффективно и не загрязнит окружающую среду.

Добавим, что ранее идею строительства мусоросжигательного завода также одобрили в совете Всероссийского общества охраны природы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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