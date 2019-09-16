2019-09-16T19:42:49+03:00
Авто

Водителей призвали не прятать номера на машинах

Чаще всего сэкономить на платных парковках в столице пытаются водители Mercedes и BMW
Елена АКИМОВА
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Водителям посоветовали не прятать номера, чтобы сэкономить на платной парковкеВодителям посоветовали не прятать номера, чтобы сэкономить на платной парковкеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Московских водителей призвали не закрывать номера своих машин. По информации ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» инспекторы вправе освобождать номерные знаки машин от посторонних предметов, закрывающих от обзора номера.

Сотрудники госучреждения посоветовали автовладельцам из Москвы и гостей столицы не пытаться таким образом сэкономить на парковке.

Ранее в социальных сетях появились снимки, на которых видно водителей, закрывающих номера своих машин камуфляжной сеткой, чтобы не платить за платную стоянку.

Однако сотрудники «АМПП» заверяют, что такой способ не поможет недобросовестным автовладельцам избежать штрафа за неоплаченную парковку. Ведь для учета припаркованных на платных стоянках автомобилей инспекторы освобождают от лишних предметов номерные знаки всех автомобилей.

News.ru сообщает, что чаще всего сэкономить на парковке, заклеивая номер авто, пытаются владельцы немецких иномарок. С начала текущего года было выявлено 1728 автомобилей Mercedes и 1656 BMW с закрытыми номерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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