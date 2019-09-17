Собянин: Москва полностью готова к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 21:59 2019-09-17T21:59:58+03:00

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Коммунальные службы Москвы готовы к наступлению холодов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время инспекции насосной станции «Марьинская».

Обеспечивающие теплом жителей Москвы службы провели полную ревизию оборудования, отремонтированы несколько десятков тысяч систем водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

Представитель правительства посетил с проверкой станцию «Марьинская», обеспечивающаю теплом 400 тысяч жителей Москвы. Как резюмировал Собянин, на станции полностью заменили оборудование, большая часть из которого - отечественного производства.

«Москва, наверное, самый большой в мире город, который находится в таких климатически холодных условиях, поэтому требуется постоянное внимание к надежности, эффективности всех инженерных систем» - отмечается на сайте мэра Москвы.

Собянин также рассказал о последовательном снижении уровня износа большинства коммунальных сетей, в результате модернизации столица становится безопаснее и чище, в том числе и с точки зрения экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU