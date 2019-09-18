2019-09-18T14:24:56+03:00
Москва

Метро до аэропорта Внуково начнут строить в этом году

На участке откроют две новые станции
Светлана ВОЛКОВА
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Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев (справа) рассказал о новых станциях метро.Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев (справа) рассказал о новых станциях метро.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 18 сентября, на встрече с журналистами руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о ближайших градостроительных планах.

До конца этого года планируют завершить строительство на втором участке Некрасовской линии - от "Косино" до "Нижегородской". Сейчас здесь возводят станции "Нижегородская" (с пересадкой на Большую кольцевую линию метро), "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная". Пока неясно, поедут ли по этому отрезку поезда с пассажирами уже до Нового года. Но, как отметил глава Депстроя, технический пуск вполне возможен до конца декабря.

- В этом же году начнем работу на участке Калининско-Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково с двумя станциями - "Пыхтино" и "Внуково", - сообщил Андрей Бочкарев. - В ближайшие два года планируем завершить здесь строительство.

Напомним, решение о продлении желтой ветки принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. Длина участка с двумя новыми станциями составит 5,2 километра. Его полностью впишут в инфраструктуру аэропорта. Маршрут пройдет вдоль трассы "Аэроэкспресса" мимо поселка Внуково, а также вдоль Боровского шоссе. Станция "Внуково" будет наземной и разместится недалеко от паркингов аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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