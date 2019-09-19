Смертность в подмосковных автоавариях сократилась на 20%

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-19T14:50:31+03:00

Кроме того сократилось число и самих ДТП

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Уровень смертности в дорожных автомобильных авариях в Московской области снизился на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил глава управления безопасности дорожного движения регионального Минтранса Виктор Щулепников. Он отметил, что в Подмосковье в этом году этот показатель выше, чем в других регионах России.

«В текущем году на сегодняшнюю дату снижение общей смертности на дорогах Подмосковья составляет 20%. В абсолютных показателях это лучший результат среди субъектов Российской Федерации», - приводит слова Щулепникова РИАМО.

Уточняется, что 20% это 132 человека.

Добавим, что всего с начала 2019 в Московской области было зафиксировано 3749 автоаварий. Этот показатель на 9% ниже, чем данные за аналогичный период 2018 года.

Кроме того, в 2019 году снизилась травматичность аварий. С начала года ранения и повреждения во время ДТП получили 4504 человека, что на 11% меньше, чем в 2018 году, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU