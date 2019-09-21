Москва вошла в ТОП-10 лучших осенних направлений по версии CNN
Столица России – Москва вошла в рейтинг самых популярных осенних направлений для путешествий в осенний период. Всего в списке 10 и стран. Среди них: острова Карибского Моря, канадская Колумбия, США, Индия, Австралия, Каймановы острова, Германия, Чили и Африка.
В каждом направлении авторы выделили самые красивые места для посещения. В Германии, например, Октоберфест в Мюнхене, который пройдет в 2019 году с 21 сентября по 6 октября. А в австралийском Мельбурне – скачки. Столицу России выделили за осеннюю листву.
- Рассмотрим поездку в Москву, в которой есть неожиданно прекрасные места для осенних оттенков. Ряд бывших королевских поместий были преобразованы в большие общественные парки, - пишет CNN.
По мнению издания, парки Царицыно и Коломенское достойны для посещения. При этом, Москва входит в двадцатку самых посещаемых городов Европы, а туристический поток за восемь лет вырос почти вдвое.
ИСТОЧНИК KP.RU