Москва вошла в ТОП-10 лучших осенних направлений по версии CNN

СЕГОДНЯ 06:02 2019-09-21T07:08:02+03:00

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Столица России – Москва вошла в рейтинг самых популярных осенних направлений для путешествий в осенний период. Всего в списке 10 и стран. Среди них: острова Карибского Моря, канадская Колумбия, США, Индия, Австралия, Каймановы острова, Германия, Чили и Африка.

В каждом направлении авторы выделили самые красивые места для посещения. В Германии, например, Октоберфест в Мюнхене, который пройдет в 2019 году с 21 сентября по 6 октября. А в австралийском Мельбурне – скачки. Столицу России выделили за осеннюю листву.

- Рассмотрим поездку в Москву, в которой есть неожиданно прекрасные места для осенних оттенков. Ряд бывших королевских поместий были преобразованы в большие общественные парки, - пишет CNN.

По мнению издания, парки Царицыно и Коломенское достойны для посещения. При этом, Москва входит в двадцатку самых посещаемых городов Европы, а туристический поток за восемь лет вырос почти вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU