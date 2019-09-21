2019-09-21T19:12:43+03:00
Общество

В Москве прошла торжественная церемония посвящения в суворовцы

Сообщается, что 80 юных воспитанников дали клятвенное обещание добросовестно выполнять свои обязанности и упорно овладевать знаниями
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 21 сентября, в Москве в Центральном музее ВОВ на Поклонной горе состоялась церемония посвящения в суворовцы первокурсников Московского суворовского военного училища.

Сообщается, что 80 воспитанников дали клятвенное обещание добросовестно выполнять свои обязанности и готовить себя к служению Отечеству. Поддержать суворовцев пришли представители Минобороны РФ и общественных организаций и ветераны-суворовцы.

- Суворовцев учат быть единой, дружной командой, а преодолевать трудности вместе всегда легче. Вместе - они сила, а значит и сильная Россия! - заявил отец суворовца-первокурсника Александр Дворцов.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24