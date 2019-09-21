В Москве прошла торжественная церемония посвящения в суворовцы
В субботу, 21 сентября, в Москве в Центральном музее ВОВ на Поклонной горе состоялась церемония посвящения в суворовцы первокурсников Московского суворовского военного училища.
Сообщается, что 80 воспитанников дали клятвенное обещание добросовестно выполнять свои обязанности и готовить себя к служению Отечеству. Поддержать суворовцев пришли представители Минобороны РФ и общественных организаций и ветераны-суворовцы.
- Суворовцев учат быть единой, дружной командой, а преодолевать трудности вместе всегда легче. Вместе - они сила, а значит и сильная Россия! - заявил отец суворовца-первокурсника Александр Дворцов.
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ИСТОЧНИК KP.RU