Синоптики рассказали, когда в Москве перестанут лить дожди

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-22T15:40:17+03:00

Сухая и ясная погода придет в столичный регион на грядущей неделе

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Сухая и ясная погода вернется в Москву и Подмосковье во вторник, 24 сентября. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно его данным, дожди оставят столицу уже в понедельник, 23 сентября, а вот по области еще возможны осадки. Также по ночам ожидаются заморозки.

"Завтра еще день ветреный - порывы до 18 м/с, а начиная с послезавтра, со вторника, уже Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков", - сказал специалист.

Он подчеркнул, что температура воздуха ночью будет опускаться до минус одного градуса, и так на протяжении всей рабочей недели. Днем же показатели термометров окажутся в районе 10 градусов тепла.

"До бабьего лета только температура не дотягивает", - цитирует ТАСС Вильфанда.

При этом в центре погоды "Фобос" считают, что 25-26 сентября в столице может потеплеть даже до плюс 20 градусов, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU