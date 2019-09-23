2019-09-23T13:43:05+03:00
Москва

Ярмарки региональных продуктов ждут москвичей

В городе пройдет фестиваль «Золотая осень»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве пройдет фестиваль "Золотая осень"В Москве пройдет фестиваль "Золотая осень"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Лучшие сезонные блюда, фермерские продукты и путешествия по историческим эпохам ждут москвичей в рамках фестиваля «Золотая осень». Мероприятие пройдет в столице с с 4 по 13 октября на 1540 площадках.

В этом году основной темой фестиваля станут инновации в сельском хозяйстве. Планируется, что праздник в честь сбора урожая станет главным гастрономическим событием цикла «Московские сезоны».

«В этом году он [фестиваль — прим.ред.] пройдет с 4 по 13 октября и охватит более полутора тысяч площадок по всему городу: Красную площадь, площадь Революции, переход от Манежной площади к площади Революции, площадь Славы, бульвар Дмитрия Донского, улицы Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Святоозерская, Матвеевская и Перерва, а также 22 столичных сельскохозяйственных рынка, 96 ярмарок выходного дня и 1386 сетевых магазинов», – цитирует сообщение пресс-службы оргкомитета «Московских сезонов» РИАМО.

Сообщается, что в рамках фестиваля в городе пройдут различные развлекательные мероприятия: концерты, познавательные лекции, мастер-классы, спортивные состязания и экскурсии. Кроме того в городе пройдет выставка арт-объектов в виде моделей тракторов, грузовиков, комбайнов и прочей сельскохозяйственной техники, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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