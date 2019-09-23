Три ребенка получили травмы в результате подмосковного ДТП

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-23T14:19:04+03:00

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В подмосковных Люберцах во время дорожной аварии три ребенка получили травмы. ДТП произошло на Октябрьском проспекте.

В аварию попали два легковых автомобиля — Lada Vesta и Volkswagen Polo. Одна из машин следовала по проспекту со стороны Хлебозаводской улицы в направлении Больничного проезда. Однако около дома номер 348 на светофоре машина не успела вовремя затормозить и врезалась в иномарку.

В машине Volkswagen Polo везли трех детей в возрасти одного месяца, шести и десяти лет. Все они получили травмы головы. Детей срочно госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у малышей ушибы мягких тканей.

Сообщается, что водители обеих машин существенных травм не получили и ко врачу обращаться не стали, пишет РИАМО.

На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб. Полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU