2019-09-23T15:01:29+03:00
Происшествия

Вор похитил 17,5 млн рублей из квартиры на юге Москвы

Похититель взломал входную дверь и вынес все накопления хозяина
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция разыскивает преступникаПолиция разыскивает преступникаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Неизвестный похитил из московской квартиры более семнадцати миллионов рублей. Крупной суммы лишился житель столицы, работающий водителем. Мужчина сам обратился в полицию в понедельник, 23 сентября.

Пострадавший рассказал, что похититель проник в его квартиру, расположенную в доме на Варшавском шоссе в ночь с 21 на 22 сентября. Примечательно, что злоумышленник подобрал отмычку от замка и смог бесшумно попасть в квартиру. Вору удалось найти и похитить все сбережения хозяина дома и скрыться в неизвестном направлении.

Сообщается, что хозяин квартиры — мужчина 1982 года рождения, который является индивидуальным предпринимателем и работает шофером, передает Пятый канал.

По факту происшествия полиция начала проводить проверку. В настоящее время московские оперативники проверяют камеры наружного видеонаблюдения, а также опрашивают свидетелей, которые могли видеть похитителя в ночь ограбления, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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