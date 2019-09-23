Lexus за семь миллионов угнали у безработного москвича
У безработного москвича на северо-востоке столицы угнали автомобиль премиум-класса. Автовладелец припарковал свой Lexus LX570 на улице Абрамцевской, однако когда вернулся машину на месте не обнаружил.
В полицию обратился сам пострадавший. Он сообщил стоимость угнанного автомобиля составляет порядка семи миллионов рублей.
По факту пришествия возбуждено уголовное дело о краже. Стражам порядка предстоит установить личность похитителя и найти угнанный автомобиль, передает РИА ФАН.
Ранее в Москве произошел аналогичный случай. Москва 24 сообщила, что на востоке города у безработного автовладельца неизвестные угнали BMW X6M стоимостью 8,5 миллионов рублей. Машина была оставлена хозяином на неохраняемой парковке рядом с домом 68 на Щелковском шоссе.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, следствие уже начато.
ИСТОЧНИК KP.RU