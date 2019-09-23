2019-09-23T17:23:58+03:00
Происшествия

Lexus за семь миллионов угнали у безработного москвича

Полиция разыскивает похитителя
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция разыскивает угонщикаПолиция разыскивает угонщикаФото: Михаил ФРОЛОВ
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У безработного москвича на северо-востоке столицы угнали автомобиль премиум-класса. Автовладелец припарковал свой Lexus LX570 на улице Абрамцевской, однако когда вернулся машину на месте не обнаружил.

В полицию обратился сам пострадавший. Он сообщил стоимость угнанного автомобиля составляет порядка семи миллионов рублей.

По факту пришествия возбуждено уголовное дело о краже. Стражам порядка предстоит установить личность похитителя и найти угнанный автомобиль, передает РИА ФАН.

Ранее в Москве произошел аналогичный случай. Москва 24 сообщила, что на востоке города у безработного автовладельца неизвестные угнали BMW X6M стоимостью 8,5 миллионов рублей. Машина была оставлена хозяином на неохраняемой парковке рядом с домом 68 на Щелковском шоссе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, следствие уже начато.

ИСТОЧНИК KP.RU

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