2019-09-23T22:20:39+03:00
Происшествия

В Москве произошел пожар на складе с покрышками и автозапчастями

В МЧС сообщили, что из ангара были эвакуированы 12 человек [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве произошел пожар на складе с покрышками и автозапчастямиВ Москве произошел пожар на складе с покрышками и автозапчастямиФото: Архив "КП"
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В Москве, в воскресенье, 22 сентября, на улице Ижорская, д. 5 произошел крупный пожар. Загорелся склад с покрышками и автозапчастями.

По информации МЧС, из ангара были эвакуированы 12 человек. Еще 70 человек в целях безопасности эвакуированы из соседних зданий, сообщил kp.ru собственный источник. Сообщалось, что в результате пожара никто не пострадал.

- В 18:55 мск пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала, - сообщалось в пресс-службе МЧС.

По последним данным, площадь возгорания составила, 300 кв. м, в 18:36 оно было локализовано.

Ранее сайт p.ru писал о том, что в апреле текущего года крупный пожар произошел на мармеладной фабрике в Москве. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров . Как уточнили в столичном главке МЧС РФ, сообщение о ЧП поступило в 21:15 мск, а к 22:02 мск пожар уже удалось полностью ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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