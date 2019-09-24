В Москве у барбершопа обнаружили человеческий череп

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-24T09:49:33+03:00

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У одного из барбершопов на юго-западе Москвы обнаружили человеческий череп. Сообщение об ужасающей находке поступило в полицию в минувший понедельник, 23 сентября, ближе к 22:00.

На место инцидента по адресу ул. Вавилова дом 55/7 тут же отправились сотрудники правоохранительных органов. Они подтвердили факт обнаружения оторванной головы возле заведения мужской стрижки "Барбер клуб".

Пол и возраст человека, которому принадлежал череп, устанавливается. Давность наступления смерти пока также неизвестна. Видеонаблюдение у барбершопа отсутствует, поэтому посмотреть, что произошло по камерам, невозможно. Следователь начал проверку, сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее человеческие останки были обнаружены также на территории Дома-музея Островского в центре Москвы. Рабочие нашли череп и кости во время прокладки кабеля.

ИСТОЧНИК KP.RU