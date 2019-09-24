2019-09-24T12:45:12+03:00
Наука

Бесплатные астрономические наблюдения пройдут в «Зарядье»

Посетители смогут прийти на занятия совершенно бесплатно
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В "Зарядье" пройдут бесплатные занятия по практической астрономииВ "Зарядье" пройдут бесплатные занятия по практической астрономииФото: Роман ЗЛОБИН
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В столичном парке «Зарядье» 25 и 27 сентября пройду астрономические наблюдения. Посетить мероприятие можно будет совершенно бесплатно. Акция будет приурочена к 90-летию Московского планетария, день рождения которого будет отмечаться 5 ноября.

В пресс-службе парка «Зарядье» рассказали. Что сентябрь считается наиболее благоприятным месяцем для практических занятий астрономией. Именно в сентябре небо часто бывает безоблачным, из-за чего планеты и звезды хорошо видны. С помощью телескопа все желающие смогут внимательно рассмотреть поверхность Солнца, Луны, увидеть Юпитер и Сатурн.

Сообщается, что 25 сентября открытые занятия для посетителей парка пройдут с 12:00 до 15:00. Во время уроков астрономы расскажут, почему на Солнце появляются пятна и что такое протуберанцы. Кроме того всем участникам расскажут, как правильно подбирать фильтры для телескопов, передает Москва 24.

27 сентября занятия будут проходить в вечернее время с 19:30 до 21:30. В этот день наблюдения будут посвящены заемному спутнику — Луне, а также Сатурну и Юпитеру. Участники занятий смогут в деталях рассмотреть лунные кратеры, моря и горы.

Кроме того в оба дня посетители смогут увидеть Международную космическую станцию. Она делает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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