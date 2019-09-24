2019-09-24T14:07:31+03:00
Общество

Сергиев Посад вошел в топ-5 российских городов для бюджетных поездок осенью

Туоператоры назвали города, где суточные затраты на проживание, питание и музеи не превышают 2,5 тысячи рублей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сергиев Посад вошел в рейтинг бюджетных осенних направленийСергиев Посад вошел в рейтинг бюджетных осенних направленийФото: Павел ГЕРАСИМОВ
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Подмосковный Сергиев Посад занял пятое место в рейтинге самых популярных направлений для бюджетных путешествий осенью по России. Список городов составили отечественные туроператоры.

Эксперты исходили из правила, что суточные затраты в городе не должны превышать двух с половиной тысяч рублей. В указанную сумму должны войти проживание двух туристов, обед в кафе и визит в городской музей.

Первое место рейтинга занял Великий Новгород. Второе место досталось Рязани. А вот на третьей строчке расположилась Вологда. Помимо этого в пятерку вошли Псков и Сергиев Посад, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что в десятку бюджетных российских направлений вошли также города: Барнаул, Смоленск, Липецк, Брянск и Ижевск.

Туроператоры отмечают, что в этом году, согласно прогнозам, внутренний туризм в России достигнет 60 миллионов человек. Турпоток по внутренним направлениям растет благодаря организованным событийным мероприятиям в регионах, пишут «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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