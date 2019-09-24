Сергиев Посад вошел в топ-5 российских городов для бюджетных поездок осенью
Подмосковный Сергиев Посад занял пятое место в рейтинге самых популярных направлений для бюджетных путешествий осенью по России. Список городов составили отечественные туроператоры.
Эксперты исходили из правила, что суточные затраты в городе не должны превышать двух с половиной тысяч рублей. В указанную сумму должны войти проживание двух туристов, обед в кафе и визит в городской музей.
Первое место рейтинга занял Великий Новгород. Второе место досталось Рязани. А вот на третьей строчке расположилась Вологда. Помимо этого в пятерку вошли Псков и Сергиев Посад, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сообщается, что в десятку бюджетных российских направлений вошли также города: Барнаул, Смоленск, Липецк, Брянск и Ижевск.
Туроператоры отмечают, что в этом году, согласно прогнозам, внутренний туризм в России достигнет 60 миллионов человек. Турпоток по внутренним направлениям растет благодаря организованным событийным мероприятиям в регионах, пишут «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU