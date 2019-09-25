2019-09-25T13:58:54+03:00
Москва

Фонтаны в Москве отключат 1 октября

Коммунальные службы начнут подготовку к зимнему периоду
Юлия ЩЕРБАКОВА
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1 октября отключат московские фонтаны1 октября отключат московские фонтаныФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября. С этого дня коммуналки приступят к их консервации на весь зимний период. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с холодными погодными условиями работа городских фонтанов с 1 октября будет остановлена. Специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по консервации данных объектов», - приводит слова Бирюкова РИАМО.

Заместитель мэра отметил, что консервация фонтанов включает в себя большой комплекс работ: слив воды, промывку чаш, снятие специальных насадок и демонтаж светильников, а также установку укрытий. При этом некоторые фонтаны со сложными инженерными конструкциями и вовсе требуют специального подхода.

«На «Пушкинском» фонтане установят защитные металлические конструкции, а на светодинамическом фонтане в Царицыне - специальный купол, который защитит инженерное сооружение в зимний период и позволит проводить работы, необходимые к следующему сезону. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью демонтированы», - добавил Бирюков.

Всего в Москве установлено шесть сотен фонтанов, 60 из которых — крупные. Во время летнего сезона они работают ежедневно с самого утра и до 23:00, а в выходные и праздничные дни до полуночи, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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