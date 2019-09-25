Организованный туризм в Подмосковье вырос в 2019 году на 7%

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-25T14:16:04+03:00

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Спрос на организованные экскурсионные туры в Московской области вырос в текущем году на 7%. Об это сообщили исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«На 5-7% повысился прирост спроса в организованном сегменте на экскурсионные поездки по Московской области», - цитирует Ломидзе РИАМО.

Эксперт добавила, что наибольшей популярностью у туристов пользуются такие направления как «Новый Иерусалим» в Истре, Серпухов, Коломна, Зарайск и Сергиев Посад. Именно в это города отмечается максимальный поток путешественников.

Ломидзе рассказала, что чаще всего в подмосковные города отрывающие приезжают на выходные. Однако популярностью пользуются также и те отели, которые предоставляют комфортные условия для долгосрочного проживания. Сюда московские семьи приезжают полным составом с бабушками, дедушками и с детьми и остаются на период от двух недель до месяца, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU