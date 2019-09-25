2019-09-25T14:40:03+03:00
Общество

На выходных в Москву наконец-то придет тепло

Синоптики прогнозируют повышение температуры до 13-15 градусов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Синоптики пообещали москвичам долгожданное потеплениеСиноптики пообещали москвичам долгожданное потеплениеФото: Олег ЗОЛОТО
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После долгих холодов в Москву наконец-то придет тепло. В ближайшие дни столбик термометра поднимется до 10-12 градусов тепла. Эту приятную новость телеканалу "360" сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Завтра мы прогнозируем, что в Москве ночью температура будет от 0 до +2 градусов, дневная температура — от +10 до +12. Это заметно выше, чем вчера и сегодня на 3-4 градуса, - заявил он.

На выходных, 29 и 30 сентября, станет еще теплее. Синоптики обещают до 15 градусов тепла. Однако, не смотря на положительный прогноз, гулять в такую погоду будет не очень комфортно. Будет слегка облачно и ветрено.

Что касается октября, то 20-градусной жары ожидать, конечно, не стоит, но бабье лето может нас порадовать. В этом месяце синоптики обещают москвичам 13-15 градусов тепла и солнечную погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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