Фура на полном ходу протаранила четыре легковушки в Химках

СЕГОДНЯ 17:53 2019-09-25T17:53:58+03:00

По словам очевидцев, грузовик уходил от столкновения с другой машиной

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Грузовик с прицепом на полной скорости врезался в стоящие на парковке легковые машины. ЧП произошло на Новокуркинском шоссе в Подмосковных Химках. По словам местных жителей, фура уходила от столкновения с иномаркой, которая неожиданно остановилась прямо посередине дороги.

Водитель резко повернул руль вправо, но не рассчитал габаритов грузовика, и протаранил припаркованные возле шоссе машины. От удара автомобили вылетели на тротуар, а у грузовика развернуло кабину. К счастью, в аварии никто не пострадал, но машины получили значительные повреждения.

- Услышал хлопок, а затем скрежет металла. Выглянул в окно, а там фура врезалась в припаркованные машины. От удара у грузовика развернуло кабину, а легковушки повылетали на тротуар. Водителя большегруза не видел, - рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" очевидец происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU