2019-09-25T17:48:00+03:00
Происшествия

В Москве школьник покончил с собой, получив «двойку»

Юноша переживал, что у него нет друзей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве школьник покончил с собой из-за плохой отметкиВ Москве школьник покончил с собой из-за плохой отметкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Москве 17-летний юноша покончил с собой, получив «двойку» в школе. Инцидент произошел накануне, 24 сентября, на севере города.

Сообщается, что одиннадцатиклассник проживал с родителями. Как рассказала его мать, в последнее время молодой человек часто жаловался на то, что у него нет друзей. Родственники всегда подбадривали его и успокаивали, говорили, что у него еще вся жизнь впереди и друзья обязательно появятся.

В день трагедии школьник получил в школе неудовлетворительную оценку. Дома из-за этого произошел конфликт.

«Я была огорчена, ведь сын хорошо учится. предложила ему разобраться, что именно он не понял по предмету. Ваня согласился, сказал, что только сходит на кухню попить», - цитирует мать погибшего сайт mk.ru.

Тело подростка обнаружили чуть позже. Для него немедленно вызвали «скорую помощь», но медики ничем не смогли ему помочь. Прибывшие врачи лишь диагностировали смерть молодого человека.

Со слов родителей, юноша мечтал стать инженером, любил играть на гитаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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