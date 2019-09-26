Назван возраст самого старого пенсионера в Москве

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-26T12:18:10+03:00

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Самый пожилой пенсионер Москвы родится в 1900 году. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области. Кроме того специалисты добавили, что в столице проживает еще одна долгожительница, которой в этом году исполнилось 110 лет.

«Среди получателей выплат в возрасте 110 лет и старше — две женщины 1900 года рождения и 1909 года рождения», - цитирует данные Пенсионного фонда сайт news.ru.

Кроме того в ведомстве отметили, что на сегодняшний день в Москве проживают более 800 пенсионеров в возрасте старше 100 лет. При этом Пенсионный фонд отмечает, что продолжительность жизни москвичей растет. Всего да года назад число пенсионеров старше ста лет было намного меньше. Так, на конец 2017 года оно составляло 649 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о самом старом жителе планеты. Мужчина по имени Содимеджо умер в Индонезии в 2017 году. Предположительно, он родится в декабре 1870 года, и скончался в возрасте 146 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU