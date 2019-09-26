2019-09-26T12:18:10+03:00
Общество

Назван возраст самого старого пенсионера в Москве

В столице живут две женщины старше 110 лет
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Пенсионном фонде рассказали о самых пожилых жителях Москвы. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССВ Пенсионном фонде рассказали о самых пожилых жителях Москвы. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Изменить размер текста:

Самый пожилой пенсионер Москвы родится в 1900 году. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области. Кроме того специалисты добавили, что в столице проживает еще одна долгожительница, которой в этом году исполнилось 110 лет.

«Среди получателей выплат в возрасте 110 лет и старше — две женщины 1900 года рождения и 1909 года рождения», - цитирует данные Пенсионного фонда сайт news.ru.

Кроме того в ведомстве отметили, что на сегодняшний день в Москве проживают более 800 пенсионеров в возрасте старше 100 лет. При этом Пенсионный фонд отмечает, что продолжительность жизни москвичей растет. Всего да года назад число пенсионеров старше ста лет было намного меньше. Так, на конец 2017 года оно составляло 649 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о самом старом жителе планеты. Мужчина по имени Содимеджо умер в Индонезии в 2017 году. Предположительно, он родится в декабре 1870 года, и скончался в возрасте 146 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фура на полном ходу протаранила четыре легковушки в Химках
В Москве школьник покончил с собой, получив «двойку»
На выходных в Москву наконец-то придет тепло
Организованный туризм в Подмосковье вырос в 2019 году на 7%
Фонтаны в Москве отключат 1 октября
Сергиев Посад вошел в топ-5 российских городов для бюджетных поездок осенью
Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре
На лугу в парке «Зарядье» поставят два переносных телескопа
Бесплатные астрономические наблюдения пройдут в «Зарядье»
В Москве у барбершопа обнаружили человеческий череп
В Москве произошел пожар на складе с покрышками и автозапчастями
Lexus за семь миллионов угнали у безработного москвича
Вор похитил 17,5 млн рублей из квартиры на юге Москвы
Три ребенка получили травмы в результате подмосковного ДТП
Ярмарки региональных продуктов ждут москвичей
Синоптики рассказали, когда в Москве перестанут лить дожди
В Москве прошла торжественная церемония посвящения в суворовцы
Москва вошла в ТОП-10 лучших осенних направлений по версии CNN
В школах и детсадах Москвы отопление включат досрочно
В Подмосковье начали применять новую вакцину от гриппа
На Киевском шоссе в Москве автобус с рабочими съехал в кювет
В Царицынских оранжереях расцвело растение конкистадоров
Павел Данилин: Требование оппозиционеров Мосгордумы увеличить финансирование выглядит внезапным шкурничеством
Смертность в подмосковных автоавариях сократилась на 20%
Теплосети в Подмосковье на 98% готовы к отопительному сезону
Метро до аэропорта Внуково начнут строить в этом году
Синоптики предупредили москвичей о заморозках на выходных
Минувшая ночь стала самой холодной для москвичей с начала осени