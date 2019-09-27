Отопительный сезон в Подмосковье начался раньше срока

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-27T11:36:33+03:00

В ближайшие дни теплом обеспечат все жилые дома и учреждения

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В Московской области стартовал отопительный сезон. На сегодняшний день теплом обеспечены уже 89% социальных объектов, а к концу месяца отопление появится во многих многоквартирных домах. Об этом заявил вице-губернатор Подмосковья Дмитрий Пестов.

«Мы отремонтировали 10,5 тысячи километров теплосетей, 2,5 тысячи котельных, подготовили к зиме 54 тысячи многоквартирных домов. Подключение тепла нормативно занимает 14 дней, но, по поручению губернатора, с каждым годом мы сокращаем этот срок», — цитирует чиновника телеканал «360».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что отопления всегда особенно актуальна в осенний период, поэтому в регионе всегда стараются подготовиться к похолоданию заранее.

«В рамках постановления правительства мы внимательно отслеживаем, когда тепло должно быть включено и, конечно, всегда делаем исключения — включаем отопление раньше», - цитирует губернатора ФАН.

Помимо этого Воробьев добавил, что знает обо всех жалобах, касательно вопроса подключения отопления, и держит этот вопрос под личным контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU