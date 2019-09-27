Члена банды серийных убийц приговорили к 17 годам тюрьмы в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-27T14:53:34+03:00

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В Подмосковье уроженца Таджикистана Бехзода Носирова приговорили к 17 годам лишения свободы за совершение серии преступлений. В частности, мужчина, состоявший в преступной банде, совершил несколько убийств и несколько покушений. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, в 2009 году Носиров стал членом банды, которая убивала людей, чтобы запугать своих жертв и завладеть их имуществом. Сам подсудимый совершил одно убийство и четыре покушения на территории Москвы. Кроме того в 2010 году он совершил еще два убийства вместе с соучастниками в Пушкино.

Полиции долго не удавалось раскрыть преступление. Однако в 2017 году стражи порядка смогли выйти на след членов банды и задержать их.

В ходе предварительного следствия с Носировом удалось заключить досудебное соглашение и его дело рассматривалось отдельно. Согласно судебному решению отбывать свой срок он будет в колонии строгого режима, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU