В Москве сотрудницы полиции пожаловались на приставания начальника

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-27T17:05:34+03:00

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В Москве две сотрудницы полиции отчаявшись самостоятельно решить деликатную проблему написали заявление в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии с жалобой на своего начальника. Мужчина приставал к подчиненным и присылал им интимные фото.

По словам одной из пострадавших, первые случаи харассмента произошли в 2018 году.

«Меня принял в кабинете для беседы подполковник, в ходе разговора стал задавать странные вопросы — замужем ли я, есть ли у меня мужчина. В декабре 2019 года, ближе к 23.00, данный человек стал присылать недвусмысленные сообщения по телефону», — цитирует слова женщины сайт mk.ru.

После этого, по словам пострадавшей, начальник начал писать ей сообщения специфического характера, сопровождая все это интимными фото из интернета.

Кроме того, похожее заявление сделала еще одна сотрудница. По ее словам, намеки на неуставные отношения от начальника она начала получать сразу, как только устроилась на работу в 2018 году. По ее словам, начальник вызывал ее в кабинет по любым вопросам, кроме рабочих. После многочисленных отказов на нерабочие просьбы начальник завил, что такие сотрудники ему не нужны и попросил либо быть по сговорчивее, либо увольняться.

Руководитель Межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин сообщил, что в отделе после обращения сотрудниц уже начались проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU