«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-30T11:12:06+03:00

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В связи с погодными условиями в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности. Об этом сообщили в Гидромецентре. По прогнозам синоптиков в столице и в Подмосковье несколько дней будет дуть порывистый ветер.

Согласно сообщению ведомства, предупреждение будет действовать с 9:00 понедельника, 30 сентября, 9:00 среды, 2 октября, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавил, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен также в Рязанской, Смоленской и Тульской областях.

Всего существует четыре уровня погодной опасности: зеленый, желтый, оранжевый и самый высокий - красный. Зеленый же считается нормой.

При этом синоптики сообщают, что в первой половине текущей недели в Московском регионе температура воздуха будет превышать норму, столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов. Похолодание в столицу и область придет в пятницу, 4 октября. Синоптики прогнозируют дожди и усиление ветра, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU