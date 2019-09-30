2019-09-30T13:39:34+03:00
Происшествия

В Новой Москве женщина пострадала, попав под лопасти работающего комбайна

Врачам пришлось ампутировать ей руку и ногу
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Новой Москве женщина попала под комбайнВ Новой Москве женщина попала под комбайнФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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На территории Новой Москвы женщина попала под лопасти работающего комбайна. Инцидент произошел в поселении Щаповское во время уборки с поля поспевшей кукурузы.

Сообщается, что пострадавшая была экстренно доставлена в больницу. Женщина находилась в тяжелом состоянии, однако врачам удалось спасти ей жизнь. К несчастью, женщине пришлось ампутировать руку и ногу, передает сайт news.ru.

Операцию она перенесла успешно и сейчас находится под наблюдением медиков. Других подробностей о ее состоянии не сообщается, пишет argumenti.ru.

Ранее трагедия произошла с российской девочкой в Турции. Руку 12-летней Алисы засосало насосом в бассейне. Ребенка на берег вытаскивали родители и другие посетители отеля, пока персонал наблюдал за ЧП со стороны.

После происшествия Алиса впала в кому и несколько дней находилась в турецкой больнице. Врачи до последнего боролись за жизнь ребенка, но спасти ее так и не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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