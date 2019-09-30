2019-09-30T13:58:50+03:00
Общество

В Твери скончался известный подмосковный тренер

Андрей Евдокимов работал в школе олимпийского резерва
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Умер тренер по гандболу Андрей Евдокимов. ФОТО: Сайт администрации округа ПротвиноУмер тренер по гандболу Андрей Евдокимов. ФОТО: Сайт администрации округа Протвино
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В воскресенье, 28 сентября, скончался известный подмосковный тренер по гандболу Андрей Евдокимов. Мужчина умер на 44 году. Об этом сообщил директор спортивной школы олимпийского резерва, в которой работал Евдокимов, Василий Земский.

«От нас ушел уважаемый житель города Протвино, талантливый тренер, воспитавший более 300 спортсменов высокого уровня», - цитирует Земского интернет-издание «Подмосковье сегодня».

О причинах смерти Евдокимова не сообщается, однако директор СШОР рассказал, что весной мужчина пережил операцию на сердце, и сделал вывод, что причиной гибели могли стать тромб или закупорка сосудов.

Воспитанники Андрея Евдокимова неоднократно становили победителями и призерами как московских, так и всероссийских и даже международных турниров по гандболу. На протяжении последних двух лет подопечные тренера становились чемпионами России.

Среди знаменитых учеников Евдокимова такие спортсмены, как Арсений Макаров, Андрей Жуков, Николай Овчинников, Павел Комаров и Денис Щекин, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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