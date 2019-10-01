Несколько автобусных маршрутов изменятся в октябре
Маршруты автобусов № 175 и № 818 в районе станции метро «ЦСКА» временно изменятся. Наземный транспорт будет курсировать по-новому два дня — 3 и 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«3 октября с 17:30 и 6 октября с 14:00 меняются маршруты наземного транспорта в районе улицы 3-я Песчаная», - цитирует сообщение «Мосгортранства» Москва 24.
Изменения в движении транспорта вводится на период проведения футбольных матчей на стадионе «ВЭБ Арена». После окончания соревнований автобусы вернутся на привычные маршруты.
Так, в указанные периоды автобусы № 175 будут следовать от станции метро «Сокол» до Песчаной площади. Маршрут № 818 станет курсировать на двух участках: от станции метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» и от Силикатного завода до Песчаной площади, передает РИАМО.
Напомним, 3 октября на стадионе встретятся российский клуб «ЦСКА» и испанский «Эспаньол». А 6 октября «армейцы» примут в столице «Ростов».
ИСТОЧНИК KP.RU