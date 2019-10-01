Несколько автобусных маршрутов изменятся в октябре

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-01T12:42:09+03:00

В октябре в Москве изменятся несколько автобусных маршрутов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это связано с проведением в столице футбольных матчей

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Маршруты автобусов № 175 и № 818 в районе станции метро «ЦСКА» временно изменятся. Наземный транспорт будет курсировать по-новому два дня — 3 и 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«3 октября с 17:30 и 6 октября с 14:00 меняются маршруты наземного транспорта в районе улицы 3-я Песчаная», - цитирует сообщение «Мосгортранства» Москва 24.

Изменения в движении транспорта вводится на период проведения футбольных матчей на стадионе «ВЭБ Арена». После окончания соревнований автобусы вернутся на привычные маршруты.

Так, в указанные периоды автобусы № 175 будут следовать от станции метро «Сокол» до Песчаной площади. Маршрут № 818 станет курсировать на двух участках: от станции метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» и от Силикатного завода до Песчаной площади, передает РИАМО.

Напомним, 3 октября на стадионе встретятся российский клуб «ЦСКА» и испанский «Эспаньол». А 6 октября «армейцы» примут в столице «Ростов».

ИСТОЧНИК KP.RU